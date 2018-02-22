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Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin üzerinden Türkiye’ye karşı saldırıları

21 Şubat 2018, Çarşamba
Terör örgütü PKK ABD'den aldığı silahlarla Afrin'den Türkiye'ye defalarca saldırı düzenlendi. Atılan Roketlerle Hatay ve Kilis'te onlarca sivil vatandaşımız
şehit oldu. Afrin, 2012 yılında Esed rejiminin bölgeden çekilmesiyle PYD/PKK'nın eline geçti. Türkiye'deki Amanos Dağları'nda bulunan teröristlere Afrin üzerinden lojistik destek ve silah sağlanıyor. "Afrin'de ne işimiz var" diyen içerideki terör seviciler izlesin: Neden Afrin'deyiz?
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