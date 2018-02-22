Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin üzerinden Türkiye’ye karşı saldırıları

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin üzerinden Türkiye’ye karşı saldırıları21 Şubat 2018, Çarşamba
şehit oldu. Afrin, 2012 yılında Esed rejiminin bölgeden çekilmesiyle PYD/PKK'nın eline geçti. Türkiye'deki Amanos Dağları'nda bulunan teröristlere Afrin üzerinden lojistik destek ve silah sağlanıyor. "Afrin'de ne işimiz var" diyen içerideki terör seviciler izlesin: Neden Afrin'deyiz?
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