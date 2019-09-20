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Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı!

20.09.2019 14:15

DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye girdiği tespit edilen Muhammed Ramadan isimli zanlı, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan'ın İzmir'de olduğunu belirledi.

Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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