Terör, kaos kargaşa nerede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orada! Kılıçdaroğlu'nun arşivden çıkan görüntülerinde, gezici vandallara, darbeci FETÖ'cülere, çukur kazan terörist PKK'lılara, DHKP-C'lilere, terör örgütü PYD'ye destek verdiği o sözlere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.
Terör kaos kargaşa nerede Kılıçdaroğlu orada!17 Ocak 2019, Perşembe
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