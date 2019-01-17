Terör kaos kargaşa nerede Kılıçdaroğlu orada! 17 Ocak 2019, Perşembe

Terör, kaos kargaşa nerede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orada! Kılıçdaroğlu'nun arşivden çıkan görüntülerinde, gezici vandallara, darbeci FETÖ'cülere, çukur kazan terörist PKK'lılara, DHKP-C'lilere, terör örgütü PYD'ye destek verdiği o sözlere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.