Terör bitti, Kato Dağı etekleri Antalya sahillerine dönüştü (Video) 16.08.2019 13:23

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe sınırlarında Türkiye ile Kuzey Irak sıfır hattında bulunan ve bir zamanlar teröristlerin 'girilmez', 'küçük Kandil' olarak adlandırdıkları 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı etekleri, güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından huzura kavuşunca silah sesleri yerini vatandaşların sevinç çığlıklarına bıraktı.