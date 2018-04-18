Yol Durumu

TEM'de trafiği felç eden kaza!

18 Nisan 2018, Çarşamba

FSM Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu.

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