TEM'de feci kaza: Ok gibi saplandı 14 Kasım 2018, Çarşamba

Ataşehir TEM otoyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.