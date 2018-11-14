TEM'de feci kaza: Ok gibi saplandı

Ataşehir TEM otoyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TEM'de feci kaza: Ok gibi saplandı14 Kasım 2018, Çarşamba
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