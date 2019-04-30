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TEM'de feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

30.04.2019 17:14

Son dakika haberine göre İstanbul TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Kazada yaralılar olduğu bilgisi verilirken, kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu.


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