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TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

22.03.2019 10:52

Son dakika haberine göre İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. TEM Otoyolu'nun Esenler mevkiinde meydana gelen olay sonrası trafik yoğunluğu artarken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.


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