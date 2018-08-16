Ataşehir TEM Otoyolunda karşıya geçmeye çalışan bir köpeğe, seyir halindeki otomobil çarptı. Duyarlı bir kadın sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar köpeğin yardımına koştu. Kadın sürücü yaralı köpeği aracının arka koltuğuna koyarak veterinere götürdü. Hayvanlara karşı şiddet görüntülerinin arttığı günlerde yaralı köpek için vatandaşların seferber olması, İBB trafik kameralarına yansıdı.
TEM Otoyolu'nda "insanlık ölmedi" dedirten görüntüler...16 Ağustos 2018, Perşembe
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