TEKNOFEST'te gençler savaşan İHA'ları yarıştıracak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivali, 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak festivalde, savunma sanayinin son ürünleri de yerini alacak. Festivalde bu yıl gençler savaşan İHA'ları yarıştıracak.
TEKNOFEST'te gençler savaşan İHA'ları yarıştıracak13.09.2019 13:25
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