Haberler Web TV TEKNOFEST'te gençler savaşan İHA'ları yarıştıracak

TEKNOFEST'te gençler savaşan İHA'ları yarıştıracak

13.09.2019 13:25

Bu yıl ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivali, 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak festivalde, savunma sanayinin son ürünleri de yerini alacak. Festivalde bu yıl gençler savaşan İHA'ları yarıştıracak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları