TBB'den S&P'nin açıklamalarına sert yanıt

Türkiye Bankalar Birliği, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamalarına ilişkin yanıt verdi. TBB, S&P'nin açıklamalarına sert yanıt verirken "Ekonomimizin performansındaki toparlanmanın da olumlu etkisiyle ekonomiye olan destek sürmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.
TBB'den S&P'nin açıklamalarına sert yanıt20.02.2019 16:06
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