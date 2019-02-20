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TBB'den S&P'nin açıklamalarına sert yanıt

20.02.2019 16:06

Türkiye Bankalar Birliği, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamalarına ilişkin yanıt verdi. TBB, S&P'nin açıklamalarına sert yanıt verirken "Ekonomimizin performansındaki toparlanmanın da olumlu etkisiyle ekonomiye olan destek sürmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.


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