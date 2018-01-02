Taşeron işçiler kadro için nasıl başvuru yapıyor? 02 Ocak 2018, Salı

Kadroya geçmek isteyen kamu taşeron işçileri ve belediye taşeronları için kadro süreci başladı. Başvuru süresi 11 Ocak'ta sona erecek taşeron kadrosu için formu doldurup dilekçe ile bizzat başvuruda bulunmanız gerekiyor. Belediye ve kamu taşeron işçileri, başvuru sonrasında izlenecekler. Taşeron kadro için kesin listede isimleri olan işçiler 3 Mart 2018'de sınava girecekler... İşte tüm ayrıntılar...