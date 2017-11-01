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Tarsus'taki esrarengiz kazının sırrı çözüldü!

01 Kasım 2017, Çarşamba
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde özel harekat polisleri gözetiminde gerçekleştirilen esrarengiz kazının sırrı çözüldü. Mersin'in Tarsus ilçesindeki o evde, Roma dönemine ait bir yer altı şehrine giden kapının bulunduğu ortaya çıktı.
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