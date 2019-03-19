Tarkan'ın yanındaki yıldız isim kim? | Yıllar sonra magazin dünyasını şaşırtan gerçek! 19.03.2019 10:58

Tarkan ile 6 yıl vokalistliğini yapan fotoğraftaki isimle arasının açık olduğu iddia edilmişti. Tarkan ilk albümünde destek verdiği, şimdilerde Türkiye'nin konuştuğu bu yıldızın bazı davranışlarına sinirlenmiş ve kırılmıştı. Peki, Tarkan'ın yanındaki 6 yıl vokalistliğini yapan bu isim kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...