Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu 18.08.2019 16:02

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2’sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.