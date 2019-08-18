Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2’sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu18.08.2019 16:02
- Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
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