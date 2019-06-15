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Suudi Prenses Hassa için Fransa’da tutuklama emri

15.06.2019 05:34

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi, Prenses Hassa hakkında, Fransa’da tutuklama emri çıkarıldı. Prenses, Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürmekle suçlanıyor.


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