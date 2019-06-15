Suudi Prenses Hassa için Fransa’da tutuklama emri

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi, Prenses Hassa hakkında, Fransa’da tutuklama emri çıkarıldı. Prenses, Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürmekle suçlanıyor.
Suudi Prenses Hassa için Fransa’da tutuklama emri15.06.2019 05:34
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