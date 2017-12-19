Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu ve dumanlar görüldü.Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Yemen'deki iç savaşın taraflarından biri olan Husiler, Riyad'a doğru bir füze fırlattıklarını duyurdu.Koalisyon yetkilileri ise Riyad semalarında havada bir füze imha ettiklerini açıkladı.
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