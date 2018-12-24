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Mazlumun duası Erdoğan'la

24 Aralık 2018, Pazartesi

Akçakale'de bulunan Suriyeliler, Türk askeri tarafından Suriye'ye düzenlenecek kara harekatı öncesi Mehmetçik'e destek yürüyüşü yaptı. Başkan Erdoğan'a da sevgi gösterilerinde bulunan Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını öperek "Allah onu her türlü beladan korusun." dedi.


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