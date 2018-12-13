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Suriye sınırında hareketlilik! JÖH birlikleri ve komandolar bölgede

13 Aralık 2018, Perşembe

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.


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