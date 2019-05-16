Suriye Halep'te mülteci kampına roket isabet etti

BM: Halep’te mülteci kampına Salı günü isabet eden roket nedeniyle 10 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Suriye Halep'te mülteci kampına roket isabet etti16.05.2019 19:16
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