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Suriye Halep'te mülteci kampına roket isabet etti

16.05.2019 19:16

BM: Halep’te mülteci kampına Salı günü isabet eden roket nedeniyle 10 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.


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