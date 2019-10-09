Haberler Web TV Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek!

Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek!

09.10.2019 22:40

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları