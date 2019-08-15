Sturridge yeniden Trabzonspor'un gündeminde! 15.08.2019 09:48

Daha önce Trabzon’un teklifini geri çeviren Daniel Sturridge’in annesi ve amcası dün İstanbul’a geldi... Bugün ise Trabzon’a geçecekler. Bordo-Mavili yönetim şehri, tesisleri, stadı ve Sturridge için düşünülen evi gezdirecek . Anlaşma sağlanırsa İngiliz forvet imzaya gelecek.

KAPANDI denilen Sturridge defteri dün yeniden açıldı... Uzun süren görüşmelerin ardından Trabzonspor'un teklifini geri çeviren İngiliz forvetten sürpriz bir hamle geldi. Sturridge'in annesi, amcası ve avukatı dün İstanbul'a geldi. Prag maçını da izleyecekler.

ÜÇ isim bu sabah ise Trabzon'a geçecek. Sturridge'in annesi, amcası ve avukatı şehri, tesisleri ve stadı gezecek. Ardından da Trabzonspor- Sparta Prag maçını statta izleyecek. Tüm pürüzler giderilirse...

AYRICA yöneticilerin Sturridge için düşünülen evi de göstereceği öğrenildi. Eğer her konuda anlaşma sağlanırsa İngiliz forvet kısa süre içinde imzayı atmak için Trabzon'a gelecek.