Sözcü'nün bir yalanı daha deşifre oldu 19.02.2019 22:34

Sözcü gazetesi yapmaktan usanmadığı asılsız iddialarına bir yenisini daha ekledi. Yine algı operasyonlarına devam ediyor... Gazete "camide seçim kahvaltısı" başlığıyla verdiği haberde Yalova'nın Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin'i camide seçim propagandası yapmakla suçladı. Ancak gerçek hiç de öyle çıkmadı. Vatandaşlar Sözcü gazetesinin bu provokatif haberini eski Türkiye hastalığının kalıntıları olarak gördüklerini söyledi. Sözcü gazetesinin yalanı bakın nasıl deşifre oldu.