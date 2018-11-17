Sözcü Gazetesi ve FOX TV provokasyona devam ediyor! 17 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye düşmanları provokasyona devam ediyor. Her fırsatta yalan haberlere imza atan Sözcü Gazetesi yine sahnede! Gazete bu kez yapımı devam eden havalimanını gözüne kestirdi; ancak bu kez algı operasyonu tutmadı. Algı denince akıllara gelen bir başka medya kuruluşu ise FOX TV. Fatih Portakal, taraflı haberini bu kez çeltik üreticileri üzerinden yaptı. Çeltik üreticisinin mağdur olduğunu iddia etti, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçiyi mağdur edip, Yunanistan'dan pirinç ithal ettiğini söyledi fakat gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. İşte detaylar...