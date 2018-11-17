Türkiye düşmanları provokasyona devam ediyor. Her fırsatta yalan haberlere imza atan Sözcü Gazetesi yine sahnede! Gazete bu kez yapımı devam eden havalimanını gözüne kestirdi; ancak bu kez algı operasyonu tutmadı. Algı denince akıllara gelen bir başka medya kuruluşu ise FOX TV. Fatih Portakal, taraflı haberini bu kez çeltik üreticileri üzerinden yaptı. Çeltik üreticisinin mağdur olduğunu iddia etti, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçiyi mağdur edip, Yunanistan'dan pirinç ithal ettiğini söyledi fakat gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sözcü Gazetesi ve FOX TV provokasyona devam ediyor!17 Kasım 2018, Cumartesi
- Gönül belediyeciliği seçimi
- Başkan Erdoğan: "CHP'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz"
- Başkan Erdoğan: "Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız"
- Sözcü Gazetesi ve FOX TV provokasyona devam ediyor!
- Engelli çocuğun gözlerinizi yaşartacak ayakkabı sevinci
- Emniyetten 10 ilde taksi denetimi
- Cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü
- Fikret Orman gelir-gider tablosunu açıkladı
- Arnavutköy'de hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar...
- Caniden kan donduran sözler: Cinayeti zevkten işledim
- Taze kaşarda hileye dikkat: Daha sarı göstermek için...
- '80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi... İkisini de rehin aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.