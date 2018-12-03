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Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

03 Aralık 2018, Pazartesi

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı. Kapsülde iki astronot bir kozmonot bulunuyordu.


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