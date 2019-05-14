Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Banka hesabınız sıfırlanabilir

Twitter ve instagram kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızdaki paralar sıfırlanabilir. Dolandırıcıların yeni hedefi sosyal medya ağları... Dolandırıcılar bire bir kopyaladıkları banka siteleriyle vatandaşları ağlarına düşürüyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarının logolarını taklit ederek 'ödül kazandınız' gibi tuzaklarla dolandırıcıların vatandaşları ağına düşürdüğünü ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medya mercilerine de sitem etti. Ağaoğlu, bankaların bu sahte dolandırıcı hesaplarla ilgili harekete geçmesi gerektiğini ifade ederken, Twitter ve Instagram gibi milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya mercilerine de "3 kuruş reklam parası almak için dolandırıcılar ortaklık yapmayın" diye sitem etti. Peki dolandırıcıların bu tuzaklarını en kolay nasıl anlarız? Banka hesaplarımızı bu dolandırıcılık şebekesinden nasıl koruruz? Ağaoğlu A Haber canlı yayınında anlattı
Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Banka hesabınız sıfırlanabilir14.05.2019 19:53
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