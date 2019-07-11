Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı (Video) 11.07.2019 18:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu, 'Uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme"den yakalandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.