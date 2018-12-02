Son depremler: Yalova Çınarcık'ta korkutan deprem 02 Aralık 2018, Pazar

Yalova Çınarcık'ta gece saat 00:36'da AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprnein derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü.