Son depremler: Yalova Çınarcık'ta korkutan deprem

Yalova Çınarcık'ta gece saat 00:36'da AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprnein derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü.
Son depremler: Yalova Çınarcık'ta korkutan deprem02 Aralık 2018, Pazar
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