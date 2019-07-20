Son dakika: Üsküdar'da tekne yangını! 20.07.2019 19:16

Son dakika haberine göre İstanbul'un Üsküdar ilçesi sahilindeki bir teknede yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi.

Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor.