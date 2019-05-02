Haberler Web TV Son dakika: Rize'de kaybolan iki çocuk bulundu

Son dakika: Rize'de kaybolan iki çocuk bulundu

02.05.2019 10:29

Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını açıkladı.


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