Son dakika: Müge Anlı'nın ısrarı sonucu bir cinayet daha aydınlandı! 9 günün sonunda her şeyi itiraf etti! 07.11.2019 10:41

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 9 gündür kayıp olan Gökhan Özkan hakkında çelişkili ifadeler veren Ercan O. tutuklandı. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında ne cevap vereceğini şaşıran Ercan O., Müge Anlı ile Taatlı Sert canlı yayınından sonra şüpheli tavırları nedeniyle gözlaltına alındı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Ercan O., her şeyi itiraf etti.

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, bir cinayeti daha aydınlattı. Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı'da ortaya çıkan son dakika gerçeği herkesin ilgisini çekti. Ercan O., kızıyla ilişkisi olan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı af tüfeğiyle öldürdü! Bu gerçeği Müge Anlı'nın babaya sorduğu sorular aydınlattı. Müge Anlı'nın soruları karşısında afallayan Ercan O.'nun bu tavırları karşısında polis ekipleri devreye girdi yapılan sorgu sonucunda cinayeti itiraf eden baba, namusu için cinayeti işlediğini ifade etti! İşte son dakika bilgileri...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cinayete kurban gittiği Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Canlı yayında Anlı'nın şüpheli Ercan O.'ya, "Karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusu cinayetin aydınlanasını sağladı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 29 Ekim günü kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan, her yerde aranıyordu. Kayıp gencin ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak yardım istedi. 34 yaşındaki E.Ö. arkadaşı olan G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla birlikte olduğunu öğrenmesinin ardından öldürdüğü ortaya çıktı.

Ailesi, Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü Ercan O.'dan şüphelendiğini belirtti. Ercan O. ise canlı yayınına bağlanarak o gün yaşananları anlatmaya başladı. Şüpheli, 29 Ekim günü Gökhan Özkan'ın yanına geldiğini ancak mülteci kaçakçılığı yaptığını, bu iş nedeniyle kendisine bir telefon geldiğini ve yanından ayrıldığını söyledi. Bu açıklama üzerine Müge Anlı, şüpheli Ercan O.'ya Gökhan Özkan'ın kaybolduğu gün üzerinde 7 bin lira para taşıdığını ve kendi evine sık sık gittiğini vurgulayarak, "Onu eşinden ya da kızından mı kıskandınız? Kızına uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu yöneltti.

Müge Anlı'nın sorusu üzerine panikleyen ve cevap veremeyen Ercan O.'nun şüpheli davranışı emniyet yetkilerini hemen harekete geçirdi. Gözaltına alınan Ercan O., polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti. Cinayeti namusu için işlediğini ileri süren katil zanlısı, Gökhan Özkan'ı av tüfeği ile öldürdüğünü ve Arıklı köyündeki ormanlık alana attığını söyledi. Polise itiraf ettiği yerde 9 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cesedi bulundu. Ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Suçunu itiraf eden baba E.O. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.