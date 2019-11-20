Son dakika: MSB paylaştı! Resulayn’da 683 adet roket lançeri ele geçirildi 20.11.2019 13:15

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada, "Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü PKK/YPG tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.