Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD'li generalin sınırdaki incelemeleriyle ilgili açıklama 15.08.2019 21:17

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’ndan “ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty, Gnkur. Bşk.lığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunmuştur.” açıklaması yapıldı.