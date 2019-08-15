Haberler Web TV Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD'li generalin sınırdaki incelemeleriyle ilgili açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD'li generalin sınırdaki incelemeleriyle ilgili açıklama

15.08.2019 21:17

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’ndan “ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty, Gnkur. Bşk.lığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunmuştur.” açıklaması yapıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları