SON DAKİKA! Meteoroloji'den o iller için kritik hava durumu uyarısı! Çok kuvvetli geliyor... 15.11.2019 11:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile 8 il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı gelen bilgiler arasında. Hava sıcaklıkları yağış olan bölgelerde biraz azalacak, dğer yerlerde bir değişiklik olmayacak. İşte 15 Kasım tarihli Meteoroloji hava durumu raporu...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 15 Kasım Meteoroloji hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini duyurarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu