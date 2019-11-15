SON DAKİKA! Meteoroloji'den o iller için kritik hava durumu uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile 8 il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı gelen bilgiler arasında. Hava sıcaklıkları yağış olan bölgelerde biraz azalacak, dğer yerlerde bir değişiklik olmayacak. İşte 15 Kasım tarihli Meteoroloji hava durumu raporu...
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 15 Kasım Meteoroloji hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini duyurarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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