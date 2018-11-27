Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Kasım 2018 hava durumu 27 Kasım 2018, Salı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları yapıldı. Özellikle yurdun batı kısımları için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunulurken, rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi.