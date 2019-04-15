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Son dakika: Malatya Arguvan'da korkutan deprem! 15 Nisan Kandilli son depremler

15.04.2019 09:44

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 07.41'de merkez üssü Malatya Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.İşte Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu son depremler...


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