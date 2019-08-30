Haberler Web TV Son dakika: Külliye'de '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'!

Son dakika: Külliye'de '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'!

30.08.2019 19:15

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu' düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'nin bahçesinde davetleri karşıladı. Başkan Erdoğan'ın burada açıklama yapması bekleniyor.


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