Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7,2 büyüklüğünde... 17.07.2019 22:37

Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi içerisindeki bilim insanları İstanbul için beklenen deprem senaryolarını raporlaştırdı. Son 1500 yılın deprem verileri incelenerek İstanbul'da beklenen olası büyük depremlerin büyüklüğü hesaplandı. Ortaya çıkan sonuçlar ise korkutan cinsten... İstanbul'da olası bir depremin büyüklüğü en az 7,2... Korkutan raporun detaylarını Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener A Haber canlı yayınında anlattı.