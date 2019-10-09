Son dakika: Jetler Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden Barış Pınarı Harekatı için havalandı! | Videosunu izle 09.10.2019 18:07

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekatın saat 16:00'da başladığı duyuruldu. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. 8. Ana Jet Üssü'nde yaşanan hareketlilik böyle görüntülendi..