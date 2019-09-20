Haberler Web TV Son dakika: İşte Pendik'te orman yakan kundakçı! Fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika: İşte Pendik'te orman yakan kundakçı! Fotoğrafları ortaya çıktı

20.09.2019 16:18

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı. Kundakçının fotoğrafı ortaya çıktı.


Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
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