Son dakika... İstanbul'da yol durumu nasıl? İşte İstanbul trafiğinde son durum

Bayram tatilini yurdun farklı yerlerinde geçirmek isteyen İstanbullular internetten İstanbul'un yol durumunu araştırmaya başladılar. Tatil için yola çıkmayı planlayan vatandaşların bu aramalarıyla "İstanbul'da yol ve trafik durumu" en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki İstanbul'da yol durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl ? İşte detaylar... ..
Son dakika... İstanbul'da yol durumu nasıl? İşte İstanbul trafiğinde son durum17 Ağustos 2018, Cuma
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