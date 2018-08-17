Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Son dakika... İstanbul'da yol durumu nasıl? İşte İstanbul trafiğinde son durum

Son dakika... İstanbul'da yol durumu nasıl? İşte İstanbul trafiğinde son durum

17 Ağustos 2018, Cuma

Bayram tatilini yurdun farklı yerlerinde geçirmek isteyen İstanbullular internetten İstanbul'un yol durumunu araştırmaya başladılar. Tatil için yola çıkmayı planlayan vatandaşların bu aramalarıyla "İstanbul'da yol ve trafik durumu" en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki İstanbul'da yol durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl ? İşte detaylar... ..

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları