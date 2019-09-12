Son dakika: İstanbul ve İzmir için sarı alarm! Meteoroloji saat verdi 12.09.2019 18:23

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve İzmir ile Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi ve Kuzey Ege'ye kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji İstanbul ve İzmir için uyarısını ise sarı seviye olarak açıkladı.

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan 'sarı alarm'da Cuma Günü saat 09.00 ile akşam 21.00 aralığına dikkat çekildi.

Açıklamada, kentin kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve hamle şeklinde fırtına (50/80 KM-saat) beklendiği ifade edildi. Vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Benzer bir uyarı da aynı zaman dilimleri için İzmir için de yapıldı.

Bu arada yarın için Marmara Bölgesi, Kuzey Ege için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Rüzgarın cuma sabahı saat 09.00'da başlayacağı vurgulanan açıklamada, "Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Yapılan bir başka uyarı ise Ege Bölgesi'ne dair. Bu kez uyarı nedeni sağanak ve gök gürültülü sağanak için yapıldı.

Vatandaşlardan saat 12.00 ile 18.00 arasına dikkat etmesini isteyen Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yarın (13.09.2019 Cuma) Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."





AKOM'DAN DA KRİTİK UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 13 Eylül Cuma günü il genelinde beklenen fırtına dolayısıyla vatandaşlara uyarı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte yarın sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

AKOM, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.