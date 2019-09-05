Haberler Web TV Son dakika: İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

Son dakika: İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

05.09.2019 22:51

Son dakika haberine göre, İ​​stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon düzenlendi.


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