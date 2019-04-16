Haberler Web TV Son dakika: İspanya'da bomba alarmı

Son dakika: İspanya'da bomba alarmı

16.04.2019 15:10

İspanya'nın başkenti Madrid'de büyükelçiliklerin de bulunduğu bir gökdelen bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.


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