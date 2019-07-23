Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson kimdir? 23.07.2019 14:19

Son dakika haberine göre Theresa May'in istifasının ardından boşalan İngiltere Başbakanlığına Boris Johnson geldi. Boris Johnson bir dönem İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini de yapmıştı.

Theresa May'in istifasının ardından boşalan İngiltere Başbakanlığına Boris Johnson geldi. Boris Johnson bir dönem İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini de yapmıştı.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.