Son dakika: İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti 24.05.2019 12:52

Son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran 2019'da görevi bırakacağını açıkladı. May konuyla ilgili Kraliçe'yi de bilgilendirdiğini duyurdu.