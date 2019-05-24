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Son dakika: İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti

24.05.2019 12:52

Son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran 2019'da görevi bırakacağını açıkladı. May konuyla ilgili Kraliçe'yi de bilgilendirdiğini duyurdu.


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