Haberler Web TV Son dakika haberi: PKK'ya bir "pençe" darbesi daha! (Video)

Son dakika haberi: PKK'ya bir "pençe" darbesi daha! (Video)

24.06.2019 15:25

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.
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