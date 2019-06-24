Son dakika haberi: PKK'ya bir "pençe" darbesi daha! (Video) 24.06.2019 15:25

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.