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Son dakika haberi: Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı

17.10.2019 17:36

Son dakika... Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.


Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı.

Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.




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