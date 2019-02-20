Haberler Web TV Son dakika: Gezi finansörü Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı!

Son dakika: Gezi finansörü Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı!

20.02.2019 16:51

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor.


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