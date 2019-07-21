Haberler Web TV Son dakika: Edirne'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Edirne'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

21.07.2019 21:29

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler devlet hastanesinin morguna götürüldü.


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